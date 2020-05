Kleintransporter crasht PKW: Ein Verletzter

Bei einem Verkehrsunfall bei Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) wurde am Freitagnachmittag eine Person schwer verletzt.

Kilometer langer Stau

Am Freitagnachmittag kam es in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) im Kreuzungsbereich der Wiener- beziehungsweise Linzer Straße mit der Albrechtstraße und der Robert-Koch-Straße aus bislang noch unbekannten Gründen zu einem Crash zwischen einem PKW und einem Kleintransporter. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt und nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Klinikum Wels eingeliefert.Die Feuerwehr wurde zu den Aufräumarbeiten an die Einsatzstelle gerufen. Die Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle entfernt und die ausgelaufenen Betriebsmittel gebunden sowie die Fahrbahn abschließend gereinigt.Die Wiener- beziehungsweise Linzer Straße war im Bereich der Unfallstelle rund eine Stunde nur einspurig passierbar. Die Polizei leitete die Fahrzeuge abwechselnd an der Unfallstelle vorbei. Aufgrund des dichten Verkehrs bildete sich in beiden Fahrtrichtungen ein rund zwei Kilometer langer Rückstau.