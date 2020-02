Klemens Hallmann bringt Stars auf den Opernball

Der österreichische Unternehmer und seine Frau Barbara Meier sorgen in ihre Loge für internationalen Star-Flair.

Wie gut vernetzt Hallmann und seine Frau in der Hochprominenz sind, zeigt sich daran, mit welchen Kalibern sie am diesjährigen Opernball ihre Loge bestücken.Mit Action-Schwergewichtund dem "Terminator"-Schauspielerweht ein Hauch von Hollywood durch die Staatsoper. TV-Moderatorin, Model, die RTL-Fernsehsprecherinsowie deren Mannkomplettieren die illustre Runde."Meine Frau Barbara und ich freuen uns besonders, nach einer Pause im letzten Jahr heuer wieder mit einer Loge am Opernball dabei zu sein. Es ist das gesellschaftliche Großereignis des Jahres", blickt Klemens Hallmann dem gesellschaftlichen Großereignis mit großen Augen entgegen. "Der Opernball ist der bekannteste Ball der Welt. Wir sind stolz darauf, unseren Freunden diese geschichtsträchtige Wiener Tradition näherzubringen und diese glamouröse Ballnacht in unserer wunderschönen Heimatstadt erstmals als Ehepaar zu verbringen".Auch die ehemalige GNTM-Gewinnerin Barbara Meier schwärmt schon vor dem Fest über das Fest: "Das Staatsballett, das Orchester, die grandiosen Opernsänger, die aufwendigen Roben, das alles ist einzigartig. Jahr für Jahr ist der Opernball ein unvergessliches Ereignis und ich freue mich sehr, dass wir den Höhepunkt der Wiener Ballsaison gemeinsam mit unseren Freunden erleben dürfen".