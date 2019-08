Klimawandel bei Wahl Top-Thema

Die Parteien täten gut daran, in Sachen Klima Gas zu geben, denn: Laut Umfrage spielt das Thema bereits für 65 Prozent der Wähler eine "sehr wichtige" bzw. "wichtige" Rolle.

Ausschlaggebend für Entscheidung

"Möglicherweise wissen Sie bereits, wen Sie am 29. September bei der Nationalratswahl wählen werden. Wie wichtig ist das Thema Klimawandel für die Stimmabgabe Ihrer Partei?", ließdie Experten von "Unique Research" 500 Österreicher (max. Schwankungsbreite ±4,4 Prozent) fragen.Fazit: Für 88 Prozent der Grün-Wähler ist das Klima-Thema ausschlaggebend für ihre Entscheidung, gefolgt von SPÖ-Wählern mit 83 Prozent. Im ÖVP- und NEOS-Lager spielen globale Erwärmung und Co. mit 72 Prozent bzw. 70 Prozent ebenfalls eine beachtliche Rolle.Schlusslicht in der Umfrage – die FPÖ-Wähler, bei denen der Schwerpunkt auf Sicherheitsbelangen liegt. Aber – selbst hier reicht es noch für 45 Prozent. (red)