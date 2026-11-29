Der Vorfall ereignete sich am vergangenen Samstag auf der A3 bei Erlangen in Bayern. Der Mann hatte seinen Wagen am Standstreifen abgestellt, um seine Notdurft zu verrichten.
Doch als er die Fahrertür öffnete, übersah er einen vorbeifahrenden Sattelzug. Der Sog des Lkw riss die Tür gegen den Auflieger und knickte sie komplett um.
Der Schaden am Auto beträgt rund 10.000 Euro, am Lastwagen etwa 1.500 Euro, berichtet n-tv unter Berufung auf einen Polizeibericht. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.
Doch für den 37-Jährigen kam es noch dicker: Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass seine Fahrerlaubnis nicht mehr gültig war.
Gegen ihn wird nun auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Sein demoliertes Auto wurde abgeschleppt.