01.03.2020 19:11 Klopfzeichen! Polizei befreit Flüchtlinge aus Schlepper-LKW

(Symbolfoto): Die Polizei hat am Sonntagvormittag in Nußdorf-Debant (Osttirol) fünf afghanische Flüchtlinge aus einem Sattelauflieger befreit. Bild: iStock

Die Polizei in Lienz (Osttirol) hat am Sonntag fünf afghanische Flüchtlinge befreit. Sie hatten sich drei Tage in einem Lkw-Anhänger befunden.