Klosterneuburg: Auto ging in Flammen auf

Ein lauter Knall und massive, schwarze Rauchschwaden über der B14-Umfahrung sorgten in Klosterneuburg für Aufregung.

Feurige Szenen spielten sich Dienstagnachmittag in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ab: Aus noch unbekannter Ursache ging ein Pkw auf der B14-Umfahrung in Flammen auf.



Ohrenzeugen berichteten von einem lauten Knall, Sekunden später stiegen schwarze Rauchschwaden in den Himmel.



Beide Züge der Klosterneuburger Feuerwehr wurden alarmiert, die Florianis hatten den Brand aber rasch unter Kontrolle und löschten ihn unter schwerem Atemschutz ab. Auch die Bezirks-Einsatzleitung des Roten Kreuzes wurde gerufen, konnte aber schnell beruhigen. "Es gibt keine Verletzten", heißt es seitens der Helfer.



Die Straße musste vorübergehend komplett gesperrt werden. (nit)