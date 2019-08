Klosterneuburger Musiker-Duo will Charts erobern

Das Musiker-Duo "Zweimann", bestehend aus Alex Köck und Ulrich Giegerl, besingt in ihrer Debüt-Single den "Dschungel von Wien".

Vor mittlerweile fast 40 Jahren sang Austro-Pop-Legende Falco sein "Ganz Wien". Vom Nachtleben, Partys und Drogen. Eine Ode an die Stadt, aber schwerfällig und düster gezeichnet.



Ganz anders dagegen jetzt die erste veröffentlichte Single des Klosterneuburger Duos "Zweimann": Im Song "Dschungel von Wien" geht es darum, wie rasch man sich in der Stadt, in der Nachtszene verlieren kann. Sie wirkt aber nicht so trostlos wie damals bei Falco.



Sie ist bunt, heiter, voll Humor und Pfeffer im Arsch. Durchtanzte Nächte und die Käsekrainer um vier Uhr früh beim Würstelstand.



Stampfende Beats sowie eine Melodie, die rasch ins Ohr geht und Spaß macht – das ist das Konzept von Sänger Alex Köck und Gitarrist Ulrich Giegerl aus Klosterneuburg, die als "Zweimann" die Charts erobern wollen.



(nit)