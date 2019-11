Knalleffekt: Donaubrücke frühestens 2021 fertig

Eigentlich sollte die Neue Donaubrücke im Herbst 2020 schon fertig sein. Jetzt gab die Stadt bekannt: Der Bau verzögert sich. Sehr zum Ärger von Pendlern.

Schlechte Nachrichten für alle Pendler. Der Bau der Linzer Donaubrücke wird sich um mindestens ein Jahr verzögern. Laut Bürgermeister Klaus Luger soll sie zum Start des Schuljahres im Herbst 2021 fertig sein.Vertraglich zugesichert wurde der Stadt die Eröffnung spätestens am 21. Oktober 2021.Das gab die Stadt Linz am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Linz bekannt.Wie berichtet wurden bei den statischen Berechnungen vom beauftragten Architekturbüro Fehler gemacht. Konkret wurden 500 Tonnen Stahl zu wenig eingerechnet."Die Mängel lagen nicht bei der Stadt oder der Linz AG", betont Bürgermeister Klaus Luger.Die Verzögerungen werden das Projekt auch teurer machen. Ursprünglich wurde mit rund 70 Millionen Euro geplant, die sich die Stadt Linz (60 %) das Land OÖ (40 %) teilen.Jetzt wurde bekannt, dass alleine die Stadt Linz mindestens 5,3 Millionen mehr Geld einplanen muss.Die Stadt will sich am Architekturbüro, das für die Fehlplanungen verantwortlich ist, schadlos halten. "Es laufen im Hintergrund Regressforderungen", hieß es dazu am Mittwoch.