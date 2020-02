25.02.2020 19:51 Knallkörper explodiert in Hand von 13-Jährigem

Ein Blitzknallkörper explodierte in der linken Hand des 13-Jährigen. Bild: picturedesk.com/APA

Am Dienstag ereignete sich in Feldkirchen ein pyrotechnischer Unfall. Ein 13-Jähriger hantierte mit einem Knallkörper, bis dieser schließlich in seiner Hand detonierte.