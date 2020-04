5 Stars, 5 Rezepte: Kochen mit Kylie und Co

Wenn alle zuhause sitzen, wird kochen und essen zum Highlight: Auch für Superstars wie Natalie Portman, Gwyneth Paltrow und die Kardashians.

Natalie Portman – Veganer Lauch mit Croûtons

Gwyneth Paltrow – Gemüse-Paella mit Artischocken

Paris Hilton – Lasagne

Karrueche Tran und Kylie Jenner – Shrimp Tacos

Khloe Kardashian – Cheese Cake

Wir haben für euch den Stars in den Kochtopf gelinst und fünf Tipps zum zuhause Nachkochen. Man kann sich zwar kaum vorstellen, dass Paris Hilton ihre Lasagne auch isst und nicht nur kocht. Aber nur weil sie selbst nicht sündigt, heißt das ja nicht, dass wir uns auch zurückhalten müssen.Hier ist auch für Veganer und Vegetarier was dabei:• Gwyneth Paltrow lebt seit Jahren fleischlos und zeigt vor, wie sie ihre vegetarische Paella macht• Natalie Portman kocht veganen Lauch mit Croûtons• Paris Hilton mag es gern deftiger - und italienisch. Bei ihr gibt es Lasagne.• Kylie Jenner holt sich für ihre Shrimp Tacos Hilfe. So klappt's auch am Herd• Khloe Kardashian kann Backen! Ein klassischeres US-Dessert als Cheese Cake gibt's fast nicht.Natalie postet nicht nur ein Video, in dem man ihr beim Kochen zuschauen kann, sondern auch das Rezept. Super zum Nachkochen, vegan und einfach:Gwyneth verrät nicht, was, und wie viel davon in ihre Paella-Pfanne kommt. Karotten, Erbsen, Reis, Artischocken und Gemüsebrühe sind klar ersichtlich. Aber wer ihrem Rezept folgen will, braucht ein wenig Kreativität:"Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein fantastischer Koch bin": Probleme mit dem Selbstbewusstsein hatte Paris noch nie. Ob sie ihre Lasagne auch selbst isst, kann keiner beweisen. Aber wie man ein Tutorial-Video macht, weiß sie. Zutaten werden eingeblendet und da sie es auf YouTube postet, kann man auch jederzeit stoppen und zurückspulen.Kylie Jenner ist die Meisterin des Delegierens. Die meiste Arbeit hat im Tutorial deshalb auch Karrueche Tran. Das ändert aber nichts daran, dass die Tacos einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.Ganz zum Schluss kommt das Dessert: Kylies Schwester Khloe Kardashian hat keine Angst davor, den Kochlöffel zu schwingen und das Backrohr vorzuheizen. Bei ihr ist auch kein Kameramann dabei, der sie perfekt in Szene setzt. Ganz am Schluss fällt Khloe nämlich auf, dass sie die Kamera so aufs Stativ gesetzt hat, dass ihr Gesicht halb abgeschnitten ist. Das würde ihrer Schwester nie passieren. Filmtipps holt man sich besser von der Jüngeren. Aber wenns ums Backen geht, ist sicher Khloe die Siegerin!