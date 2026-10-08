i Dr. Hannah Terry war als Ärztin für die Gesundheit von König Charles und Königin Camilla zuständig. REUTERS/Phil Noble Tragödie bei Pyjamaparty Königliche Hausärztin tot – Ehemann tatverdächtig Dr. Hannah Terry, Ärztin von König Charles und Königin Camilla, wurde tot aufgefunden. Ihr eigener Ehemann steht unter Mordverdacht. Von Heute Entertainment 08.10.2026, 08:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine erschütternde Nachricht erreicht das britische Königshaus: Die Hausärztin von König Charles (77) und Königin Camilla (79) wurde am vergangenen Wochenende leblos in ihrem Zuhause aufgefunden.

Die 45-jährige Dr. Hannah Terry, auch unter dem Namen Hannah Cain bekannt, starb offenbar in der Nacht zum Sonntag, dem 4. Oktober, in ihrem mondänen Anwesen in Fern Hill in Norfolk. Das Haus liegt nicht weit vom royalen Landsitz Sandringham entfernt.

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Wie britische Medien, wie die BBC meldet, ereignete sich die Tragödie ausgerechnet während einer Übernachtungsparty der drei Kinder der Medizinerin. Die dreifache Mutter wurde nur 45 Jahre alt.

Ehemann vor Gericht

Ihr Ehemann Mark Cain (45) wurde noch am selben Tag von der Polizei festgenommen. Am Dienstag, dem 6. Oktober, erschien er erstmals vor Gericht in Norwich, wo er in einem schwarzen Sweatshirt Name, Alter und Adresse bestätigte.

Eine Stellungnahme zu den Vorwürfen musste er noch nicht abgeben. Der nächste Gerichtstermin ist für Donnerstag, den 8. Oktober, angesetzt.

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Schock für das Königspaar

Dr. Hannah Terry war als Ärztin für die Gesundheit des königlichen Paares zuständig. Für Charles und Camilla dürfte der plötzliche Tod ihrer Vertrauensärztin ein schwerer Schlag sein.