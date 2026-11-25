i Der goldene Anhänger mit Diamantrosen trägt das verschlungene „L“ von Ludwig II ZDF Royale Enttäuschung im ZDF Königs-Schmuck bei "Bares für Rares" floppt Ein Goldanhänger mit Verbindung zu König Ludwig II. weckte bei "Bares für Rares" hohe Erwartungen. Das Ergebnis war ernüchternd. Von Heute Entertainment 25.11.2026, 09:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verkäufer Gottfried kam in der aktuellen ZDF-Ausgabe der beliebten Trödelshow mit einem ganz besonderen Stück: einem historischen Goldanhänger aus dem Umfeld von König Ludwig II. von Bayern. Gemeinsam mit seiner Nachbarin Margot präsentierte er das Schmuckstück, das mit Diamantrosen und zwei gegenläufig angeordneten Buchstaben L auf blauem Grund verziert ist.

Das edle Stück war ursprünglich eine Ehrennadel, die im Auftrag des Märchenkönigs oder aus seinem direkten Umfeld angefertigt wurde. Erst später wurde sie zu einem Anhänger umgearbeitet. Von dieser royalen Herkunft erhoffte sich Gottfried einen stattlichen Verkaufspreis von bis zu 5.000 Euro.

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Doch die Expertise fiel laut Promiflash deutlich niedriger aus: Der Wert wurde lediglich bei 1.700 bis 2.200 Euro angesetzt. Gründe dafür waren die Ausführung, der Zustand und die nachträgliche Umarbeitung des Schmuckstücks.

Händler boten noch weniger

Im Händlerraum wurde nicht einmal diese Spanne erreicht. Als das höchste Angebot bei 1.400 Euro lag, war endgültig Schluss. Obwohl sein Wunschpreis damit in weiter Ferne lag, entschied sich Gottfried dennoch zum Verkauf.

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Für 1.400 Euro wechselte der Königsschmuck schließlich den Besitzer - nicht einmal ein Drittel dessen, was sich der Verkäufer ursprünglich erhofft hatte.