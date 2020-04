Kogler deutet Lockerung der Corona-Maßnahmen an

Vizekanzler Kogler (Grüne) hat heute in einer Pressekonferenz eine Lockerung der wirtschaftlichen Einschränkungen angedeutet.

In einer Pressekonferenz zusammen mit ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel und ÖVP-Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck stellte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) am Freitag Details zum 15 Milliarden Euro schweren Nothilfefonds für die Wirtschaft vor.Dabei stellte Kogler auch in Aussicht, dass die strengen Regierungsmaßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie bald nach und nach gelockert werden könnten. Man werde die Fahrpläne für das "langsame Hochfahren" der Wirtschaft ab nächster Woche vorstellen, sagte Kogler.Seit 16. März sind die meisten Geschäfte und Lokale zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie geschlossen. Durch diesen Wirtschaftseinbruch ist die Zahl der Arbeitslosen in Österreich auf den Höchststand seit dem Zweiten Weltkrieg geklettert.Die heimischen Beherbergungsbetriebe bleiben zumindest drei weitere Wochen fix geschlossen. Angesichts der Coronavirus-Pandemie dürfen die Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen bis einschließlich 24. April nicht aufsperren, wie aus einer Anordnung des Gesundheitsministeriums hervorgeht.