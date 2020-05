Koks-Dealer (26) fälschte kroatische Ausweise

Die Wiener Polizei konnte einen 26-jährigen Dealer im 15. Wiener Bezirk festnehmen. In seiner Wohnung fanden sie kiloweise Suchtmittel.

Auf Grund intensiver Ermittlungen konnten die Beamten der EGS Wien (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) einen 26-jährigen serbischen Staatsangehörigen wegen des Verdachts des Drogenhandels ausforschen und ihn unter Observation stellen.Bereits am 27. April erfolgte um 17:40 Uhr der Zugriff auf offener Straße. Da der Beschuldigte zu flüchten versuchte, mussten ihn die Beamten mit Körperkraft überwältigen. Anschließend durchsuchten die Polizisten die Wohnung des 26-Jährigen.Dabei stellten die Polizisten insgesamt rund 1 kg Kokain, 1 kg Heroin, 140 g Streckmittel, Bargeld in Höhe von 8.565 Euro, sowie zwei gefälschte kroatische Ausweise sicher. Der Straßenverkaufswert der Ware beläuft sich laut EGS Wien auf ca. 120.000 Euro. Der Mann befindet sich in Haft.