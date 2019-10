Kollegah ist laut "Emma" der "Sexist Man Alive"

Zweifelhafte Ehre für den kontroversen Rapper Kollegah von der feministischen Zeitschrift "Emma".

"Einer ragte klar aus der Menge heraus mit seinem enthemmten Sexismus, Antisemitismus und Islamismus: der Rapper Kollegah. Keiner ist so sexistisch, homophob und so antisemitisch wie du", schreibt das Redaktionsteam der "Emma" in einem offenen Brief an den 35-jähirgen Musiker, der im echten Leben Felix Blume heißt.Weiters wurden einige Textpassagen aus dem enorm erfolgreichen Werk des Rappers zitiert, in denen er sich extremst abfällig über Frauen äußert. Auch die mit 15 Jahren erfolgte Konvertierung zum Islam von Kollegah wird in dem Schreiben thematisiert.Laut dem Magazin, das von der legendären Frauenrechtlerin Alice Schwarzer (76) gegründet worden ist, will man den Titel "Sexist Man Alive", dessen eigentliche Bedeutung vielen erst beim zweiten Mal hinschauen klar wird, von nun an jedes Jahr vergeben.