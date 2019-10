Kolumbianischer Starkoch kommt nach Wien

Das Restaurant des Wiener Lifestyle Hotels SO/Vienna erwartet im Oktober der Besuch eines berühmten, kolumbianischen Gastkochs.

Im vergangenen Jahr wurde das Sofitel Vienna Stephansdom zum SO/Vienna. Das zugehörige "Loft" Restaurant ist in diesem Jahr erneut mit einem Michelin Stern ausgezeichnet worden. Jetzt holt das SO/Vienna Gastkoch Alex Salgado, Inhaber des "Octo"-Restaurants in Bogotá, von Kolumbien nach Wien und sorgt für südamerikanischen Flair über den Dächern der österreichischen Hauptstadt.Der kolumbianische Gastkoch Alex Salgado wird am 16. Oktober die Gäste im "Loft" mit seinen kolumbianischen Kreationen mit einem Vier-Gänge-Menü mit erlesenen Zutaten und außergewöhnlichen Aromen verwöhnen.Lateinamerika hat die Küchen dieser Welt schon früh nachhaltig verändert. In den Jahrzehnten nach Kolumbus erster Reise in die neue Welt brachten die Eroberer bis dahin unbekannte Nahrungsmittel nach Europa. Diese verbreiteten sich schnell am gesamten Globus: Seither sind Tomaten in Italien, Chilis in Thailand, Schokolade in der Schweiz und Kaffee in Österreich nicht mehr wegzudenken.Wie Peter Duransky, Küchenchef von "Das Loft", anmerkt, ist Lateinamerika auch heute ein wichtiger Impulsgeber auf dem Feld der Kulinarik: „In den letzten Jahren waren es zunehmend lateinamerikanische Köche, die sich in den gastronomischen Olymp gekocht haben."„Alex Salgado gilt als einer der Vorreiter der kolumbianischen Küche. Er überträgt seine Liebe zu Kolumbien in seine Gerichte und das immer mit der Verantwortung, Produkte umwelt- und sozialverträglich zu verwenden. Sein Interesse an der Ethnogastronomie ist das klare Zeichen dafür, dass seine Bemühungen als Koch das Ergebnis eines sozialen, historischen und kulturellen Prozesses sind", so Peter Katusak-Huzsvar, Generalmanager SO/Vienna.