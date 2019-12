Können kranke Mitarbeiter bald überprüft werden?

Ein Wirtschaftskammer-Entwurf sorgt derzeit bei der Gewerkschaft für Wirbel. Dieser sieht massive Verschärfungen bei Krankenständen der Arbeitnehmer vor.

"Schärfer kontrollieren, ob jemand krank ist"

Wirtschaft: "Dienstgeber mangels Planbarkeit belastet"

Die Wirtschaft fordert offenbar eine Verschärfung bei Krankenständen. Die Gewerkschaft zeigt sich alarmiert. Arbeitgeber sollen in Zukunft die Ursache für den Krankenstand, Bettruhe und Ausgehzeiten überprüfen dürfen.Der Entwurf der Wirtschaftskammer könnte bereits am nächsten Dienstag im Überleitungsausschuss für die mit 1. Jänner aus den neun Gebietskrankenkassen entstehende Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) beschlossen werden."Es steht im Raum, dass Arbeitgeber den Krankenkassen anordnen können, schärfer und genauer zu kontrollieren, ob jemand krank ist. Möglicherweise auch, dass sie die Ursache für den Krankenstand und welche Ausgangszeiten Versicherte im Krankenstand haben, an den Dienstgeber melden müssen", erklärt Andreas Huss, Arbeitnehmer-Obmann in der Österreichischen Gesundheitskasse, gegenüber dem "Kurier".Auch die Vorsitzende der Gewerkschaft der Privatangestellten, Barbara Teiber, bezeichnete das Forderungen der Wirtschaft als "heftige Geschichte".Laut dem Papier soll die Bestätigung der Arbeitsunfähigkeit nach den Vorstellungen der Wirtschaft nicht nur den Beginn, sondern auch die voraussichtliche Dauer und die Ursache des Krankenstandes sowie die ärztlich angeordneten Ausgehzeiten bzw. Bettruhe beinhalten.Die Wirtschaft verweist darauf, dass Bestätigungen oftmals keine voraussichtliche Dauer vorsehen und "den Dienstgeber mangels Planbarkeit unnötig belasten".