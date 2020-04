JETZT LIVE – das Konzert des Jahres von "Heute"

"Heute" und Euromillionen präsentieren Euch das "Hoodrock-Festival". Die leiwandsten Künstler des Landes singen vier Stunden gegen die Coronakrise an. Von Mathea über Vincent Bueno bis zum Rapper Joshi Mizu – am Sonntag ab 18.00 Uhr LIVE.

Das Line-up

An dieser Stelle bringenund Euromillionen am Sonntag die leiwandsten Stars Österreichs direkt in deine Hood. Ins Wohnzimmer, Schlafzimmer – oder in die Küche. In deine Hood. Die angesagtesten Künstler des Landes folgten nämlich unserer Einladung und veranstalten mit uns das erste Festival im Internet – das-Hoodrock.Los geht es HIER am Palmsonntag, 5.4., Punkt 18.00 Uhr mit Entertainer Gregor Glanz. Vier Stunden später schickt Chartstürmerin Mathea die Österreicherinnen und Österreicher ins Bett.Der Entertainer wird unser Festival eröffnen. Mit Glanz – und musikalischem Gloria.Den Songcontest muss er auslassen, für "Heute" singt er seinen ESC-Song „Alive".Das Brüderpaar liefert mit "Ey Katharina" einen echten Ohrwurm-Garanten.Das Allround-Talent stellt im Stream seine Qualitäten unter Beweis – es wird gejodelt.Die Nummern "Leya" und "Kryptonite" sind am Sonntag Fixstarter.Mit ihrer Rock-Stimme will sie die Wohnzimmer zum Kochen bringen.Die Amadeus-Gewinnerin wird ihre frische "Tanzen im Regen"-Single präsentieren.Der Sohn der Austropop-Legende spielt (nicht nur, aber auch) Papas "I am from Austria".Der Rapper war 2019 nicht zu bremsen. Am Sonntag besucht er uns im Live-Stream.Wiener Balkan-Clubs spielen seine Songs in Dauerschleife. Nun wird daheim gefeiert.Für RAF Camora eröffnete er die Tour. Bei uns klinkt er sich kurz vor Schluss ein.Die Chart-Stürmerin schließt am Sonntag unser Hoodstock-Festival mit ihrem Hit "2x" ab.