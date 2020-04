Konzerte abgesagt: wo es schon Ersatztermine gibt

Wegen des Corona-Virus werden die ersten Konzerte verschoben oder abgesagt. Nach und nach gibt es Ersatztermine. "Heute" sagt euch für welche Shows.

Bei vielen fällt die Urlaubsplanung erstmal ins Wasser, andere müssen wegen der Corona-Krise auf ein heiß ersehntes Konzert vorerst verzichten.So zum Beispiel Fans der US-amerikanischen A-Cappella-Gruppe Pentatonix. Das Quintett wäre bereits am 18.3 in der TipsArena in Linz aufgetreten. Aus dem ausverkauften Konzert wurde nix, Karten behalten vorerst aber ihre Gültigkeit, nach einem Ersatztermin wird gesucht. Ebenfalls verschoben wurde der gestrige Auftritt von James Blunt in der Linzer TipsArena. Hier gibt es schon einen Ersatztermin: den 26.9.2020, 20 Uhr.Auch im Linzer Posthof wurde umgeplant. Die Show von Rea Garvey am 2.4. wurde auf den 27.5.2020 verschoben.Julian Le Play holt sein für 18.4 geplantes Konzert am 4.9.2020 nach und die Steaming Satellites spielen anstatt 28.4. am 17.9.2020.Komplett abgesagt wurde der Auftritt am 12.3 von Wurst, ehemals Conchita Wurst. Bereits gekaufte Tickets werden selbstverständlich jederzeit an der jeweiligen Vorverkaufstelle zurückgenommen, heißt es auf der Seite des Posthofs. Alle Programmänderungen des Posthof kannst du übrigens >>hier abrufen. Die Liste wird ständig aktualisiert.Laut Posthof behalten bereits gekaufte Tickets übrigens ihre Gültigkeit, auch für Ersatztermine. Sie müssen nicht umgetauscht werden, können aber auch jederzeit gegen Rückerstattung des Eintrittspreises an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.