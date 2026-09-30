i Symbolbild einer Disco iStock (Symbol) Konzertrettung Konzerte von Mahmut Orhan und Klangkuenstler gesichert Nach Veranstalterwechsel finden die Konzerte von Mahmut Orhan und Klangkuenstler wie geplant statt, Tickets behalten ihre Gültigkeit. Von Niederösterreich Heute 30.09.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Du kannst aufatmen, wenn du Tickets für das Konzert von Mahmut Orhan am 3. Oktober in der Pyramide Vösendorf oder für die Techno-Show von Klangkuenstler am 12. Dezember im Multiversum Schwechat hast. Beide Veranstaltungen finden wie geplant statt!

Wie es in einer OTS-Aussendung heißt, übernimmt die Lil Pony Event GmbH ab sofort als neue Veranstalterin beide Shows. Tickethead, der Ticketing-Partner, hat den Wechsel ermöglicht und begleitet. Deine bereits gekauften Tickets bleiben ganz normal gültig.

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In den letzten Wochen gab es für Fans und Künstler wenig Planungssicherheit. Die Sappho Studio GmbH, die ursprünglich für die beiden Konzerte verantwortlich war, hatte zuletzt auch das Beatpatrol Festival in Wien organisiert – und dort gab es Anfang September ordentlich Kritik in den Medien. Als klar wurde, dass die Organisation für die kommenden Konzerte nicht mehr gesichert ist, hat Tickethead gemeinsam mit den Künstlermanagements einen Veranstalterwechsel eingeleitet. Ab jetzt ist also die Lil Pony Event GmbH mit Sitz in Wien zuständig. Verträge, Genehmigungen, Technik und Produktion wurden komplett neu aufgesetzt.

Für dich als Fan heißt das: "Die wichtigste Botschaft ist: Die Konzerte finden statt, alle bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit", betont Raphael Tsitsovits, Geschäftsführer von Tickethead. Tickethead hat alle Ticketkäufer direkt per E-Mail informiert. Zusätzlich hast du wegen des Veranstalterwechsels ein Rücktrittsrecht mit voller Rückerstattung, falls du nicht mehr dabei sein willst.

Mit diesem Schritt will man aber nicht nur die beiden Konzerte absichern. Die Zusammenarbeit zwischen Ticketing-Partner, Veranstalter, Management und den Locations soll auch ein starkes Zeichen für Verlässlichkeit und Stabilität in der heimischen Live-Branche setzen. "Ein Konzertbesuch ist mehr als nur ein Ticketkauf. Viele Menschen freuen sich monatelang darauf, planen ihre Zeit und organisieren ihre Anreise. Umso wichtiger ist es, dass sie darauf vertrauen können, dass angekündigte Veranstaltungen professionell umgesetzt werden. Mit unserer Zusammenarbeit wollen wir genau dieses Vertrauen stärken und gleichzeitig zeigen, dass die österreichische Live-Branche gemeinsam Verantwortung übernimmt, wenn es darauf ankommt", so Tsitsovits.

Star-DJ Mahmut Orhan in Wien o3 Agency

"Alles neu aufgesetzt"

Daniel Karlovits, Geschäftsführer der Lil Pony Event GmbH, sagt dazu: "Wir haben in wenigen Tagen alles neu aufgesetzt – von den Verträgen über die Genehmigungen bis zur Technik. Die Fans bekommen genau die Shows, auf die sie sich gefreut haben." Die Künstlermanagements beider Acts haben zugestimmt – die Veranstaltungen finden mit dem angekündigten Programm statt.

Für Mahmut Orhan ist das Konzert am 3. Oktober übrigens sein erstes in Österreich.

Zur Info: Tickethead ist ein österreichischer Ticketing- und Technologieanbieter mit Sitz in Wien. Über 300 Veranstalter nutzen die Plattform, mehr als 1.000 Veranstaltungen wurden bereits darüber abgewickelt, über 500.000 Tickets ausgegeben. Zu den Kunden zählen unter anderem Basketball Austria, der Österreichische Volleyball Verband und der Deutsche Hockey-Bund. Auch Events wie die Sport Austria Finals oder die Vienna Comic Con laufen über Tickethead.

Die Bilder des Tages i ?

Die Lil Pony Event GmbH gibt es seit 2026. Das Unternehmen mit Sitz in Wien konzentriert sich auf Konzerte, Festivals und internationale Live-Events. Dahinter steht ein junges Team mit viel Erfahrung, das frischen Wind in die heimische Eventszene bringen will.