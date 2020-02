Konzertkarten für "Matakustix" zu gewinnen

"Heute" verlost 10 x 2 Tickets für das Konzert von MATAKUSTIX am Donnerstag, 05. März 2020, ab 20 Uhr, im Schutzhaus Zukunft.

"Matakustix" (Stehkonzert)Donnerstag, 05. März 2020, ab 20 UhrAb 18:00 UhrSchutzhaus Zukunft auf der Schmelz, Verlängerte Guntherstraße, 1150 WienIn Kärnten sind Matakustix schon längst eine Macht. Zu ihren Konzerten kommen gut und gerne bis zu 3.000 Fans, die alle Songs textsicher abfeiern. Über die Landesgrenzen hinaus sind sie aber noch ziemliche No-Names. Das soll sich jetzt ändern. Matthias Ortner will es jetzt so richtig wissen und seine Band weltberühmt in Österreich machen.Ein Hit könnte so ein Unterfangen natürlich ungemein erleichtern. Also hauen Matakustix jetzt ihre neue Single "AlmÖsiKing" raus, einen funky Tune, der lässig daher groovt und mit einem witzigen Text überzeugt, in dem es um eine satirische Betrachtung eines typischen Kärntners geht, so wie ihn deutsche Touristen in ihrer klischeehaften Sicht gerne belächeln. So gesehen ist es nahezu zwingend logisch, dass in dem Song auch gejodelt wird.