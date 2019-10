Konzertkarten für Wallis Bird in Wien gewinnen

Wallis kommt mit neuem Album im Gepäck nach Österreich. "Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets für den Wien-Gig am 26. Oktober 2019.

"WOMAN" heißt die neue Platte von Wallis Bird. Das Album feiere "den matriarchalen Vibe in der Gesellschaft" und soll einladen, "Geschlechtergrenzen aufzulösen und zu verwischen", so die Musikerin.Derzeit tourt die in Berlin lebende Irin durch den deutschsprachigen Raum und schaut dabei auch für einen Auftritt in Wien vorbei. Am 26. Oktober 2019 spielt sie im Theater Akzent.verlost 2 x 2 Karten für das Wien-Konzert von Wallis Bird. Das Gewinnspiel ist bis 20. Oktober 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 21. Oktober 2019 per Mail informiert. Die Namen der Gewinner werden an den Veranstalter weitergegeben. Die Gewinner können sich ihre Karten gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.