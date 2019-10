Konzerttickets für die LaFontaines gewinnen

"Heute.at" verlost 3 x 2 Tickets für das Konzert von The LaFontaines am 19. Oktober im Wiener Chelsea.

Rock trifft Hip Hop, Bässe wummern im Gebälk, das "R" rollt den weiten Weg von Schottlands Küsten an. The LaFontaines wurden 2008 in Motherswell gegründet, eine Autostunde von Edinburgh entfernt. Ihr Genremix geht direkt in die Beine und knistert zeitgleich zwischen den Ohren. Anhören, mittanzen, Schweiß trocknen...Am Samstag, 19. Oktober, spielen The LaFontaines im Chelsea Wien. "Heute.at" verlost 3 x 2 Tickets. Das Gewinnspiel ist bis 13. Oktober 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Die Gewinner werden am 14. Oktober per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergeleitet. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.Samstag, 19. Oktober 2019Chelsea, WienSupport: Be Charlotte