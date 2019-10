Konzerttickets für Matt Simons im B72 gewinnen

Der US-amerikanische Singer-Songwriter kommt am 24. Oktober nach Wien.

Dieser Tage vollendet sich, was vor einem Jahr mit "We Can Do Better" begann: Das klare Statement zum Zustand unserer Welt, verpackt in eine hübsche Melodie und eine zündende Hook, war damals das erste ferne Leuchtfeuer eines neuen Albums von Matt Simons.Jetzt ist "After The Landslide", die dritte Studioplatte des Singer-Songwriters, endlich erschienen. Am langen Entstehungsprozess des Albums kann man erkennen, wie ungeheuer akribisch Matt Simons an seiner Musik arbeitet. Im Oktober stellte er seine neuen und alten Songs auch in Wien vor.Reguläre Tickets für das Wien-Konzert von Matt Simons gibt esDonnerstag, 24. Oktober 2019B72, WienSupport: Chris AyerEinlass: 20 UhrBeginn: 21 Uhr"Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets für das Konzert von Matt Simons im Wiener B72. Das Gewinnspiel ist bis 20. Oktober (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 21. Oktober per Mail informiert und ihre Namen an den Veranstalter weitergegeben. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.