Konzerttickets für THE MIDNIGHT gewinnen

The Midnight verdüstern das Wiener Flex – "Heute.at" verlost 2 x 2 Tickets für ihr Konzert am 30. Oktober im Flex

The Midnight besteht aus dem New Yorker Singer/Songwriter Tyler Lyle und dem dänisch-stämmigen Produzenten Tim McEwan, der derzeit in Los Angeles lebt. Die beiden machen seit 2012 gemeinsam Musik, genauer gesagt, seitdem sie den stilbildenden Film "Drive" gesehen hatten. Die kühle Neon-Ästhetik des Films und vor allem der Retro-Synthie-Sound hat es dem Duo auf der Stelle angetan.Düstere elektronische Instrumente, der warme Sound des Saxofons und eine glasklare Stimme verbinden sich zu einem Sound, der zu dystopischer Science-Fiction passt wie die Faust aufs Auge.Mittwoch, 30. Oktober 2019Flex, WienSupport: Violet DaysEinlass: 19 UhrBeginn: 20 UhrReguläre TICKETS für die Flex-Show vonDas Gewinnspiel ist bis 27. Oktober 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 28. Oktober per Mail informiert. Die Namen der Gewinner werden an den Veranstalter weitergeleitet. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.