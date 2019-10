Körperwelten in Wien – diese Schau zeigt viel Herz

Die Stadthalle macht Gunther von Hagens "Körperwelten" zur Herzenssache. "Heute.at" hat erste Fotos vorab.

Faszinierend und befremdlich zugleich sind die "Körperwelten"-Wanderausstellungen, die seit 1997 weltweit Besucher anziehen.Und wenn man die Besucher ab Freitag in der Wiener Stadthalle (Halle F) beobachtet, wird auffallen, dass sich auch hier die Leute beim Betrachten der Exponate immer wieder an den eigenen Körper fassen, als würden sie kaum glauben, dass sie das, was sie sehen auch selber haben.Bei den Exponaten handelt es sich um sogenannte "Plastinate", also präparierte Körper oder Körperteile von echten Verstorbenen, die ihre Körper dem Institut von "Körperwelten"-Macher Gunther von Hagens vermacht haben.Der thematische Schwerpunkt der neuen Ausstellung ist das Hochleistungsorgan Herz als Motor des Lebens."Körperwelten - Eine HERZensache" wird bis zum 9. Februar 2020 in Wien zu sehen sein.