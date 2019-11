Körperwelten Late Night & Vortrag für zwei gewinnen

"Heute" verlost 3 x 2 Karten für Körperwelten Late Night am 28.11.2019 und den Vortrag Herzgesundheit ist HERZenssache.

Dr. Christopher Wolf ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Christopher Frank ist Personal-Trainer, zusammen haben Sie das "C&C"-Programm entwickelt.

Am 28. November 2019 präsentieren Gunther von Hagens "Körperwelten – Eine Herzenssache" den Vortrag von Dr. Christopher Wolf und Christopher Frank mit dem Titel "Herzgesundheit ist HERZenssache", um 18 Uhr im Bankettsaal der Halle F in der Wiener Stadthalle.Herz-Kreislauf-Beschwerden zählen zu den häufigsten Krankheiten, präventive Vorbeugung ist deswegen umso wichtiger. Dr. Christopher Wolf ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Christopher Frank ist Personal-Trainer, zusammen haben Sie das "C&C"-Programm entwickelt, um dem entgegenzutreten. Durch gezielte Vorbeugung das Herz und den Kreislauf zu stärken und gesund zu halten.Das fundierte Fachwissen von Dr. Wolf sowie 500 wissenschaftliche Studien bilden die Basis für ihr System. Der Erfolg des "C&C"-Programms basiert auf einem 3-Phasen-Plan, bestehend aus der Quick-Win-Phase, der Optimierungs- und schließlich der Stabilisierungsphase. Die beiden Experten leben das System selbst auch. Es ist mit Leidenschaft, Emotionen, Spaß, Schweiß und Disziplin beim Training verbunden.Welche Rolle Sport und Ernährung für die Gesundheit spielen, insbesondere für das Herz, und wie das "C&C-System" dazu beitragen kann, erklärt das Power-Duo im Rahmen der Gunther von Hagens "Körperwelten – Eine Herzenssache" und Radio Arabella Late Night am 28. November 2019, um 18:00 Uhr im Bankettsaal (Halle F), der Wiener Stadthalle.Eintritt: 23 € für Erwachsene, 19 € Student & ermäßigt (inklusive Ausstellungsbesuch am selben Tag)Die Ausstellung ist an diesem Abend bis 22.00 Uhr geöffnet. Die Ausstellung ist unabhängig von der Late Night für alle Besucher geöffnet. Letzter Einlass ist um 21 Uhr.