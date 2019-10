Mann vor einfahrenden Zug gestoßen - tot

Am U-Bahnhof "Kottbusser Tor" in Berlin ist es um Mitternacht zu einem schrecklichen Vorfall gekommen. Bei einem Streit wurde ein Mann vor einen einfahrenden Zug gestoßen, er starb.

Unfassbarer Vorfall um Mitternacht an der Haltestelle "Kottbusser Tor" in Berlin!Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen ist ein Mann vor einen einfahrenden Zug gestoßen worden. Dabei erlitt er so schwere Verletzungen, dass er verstarb.Die Einsatzkräfte versuchten den schwerverletzten Mann noch zu reanimieren, doch sie konnten sein Leben nicht mehr retten, berichtet "Focus".Die Polizei war im Großeinsatz und kontrollierte mehrere Personen, die den Bahnhof verlassen wollten, heißt es in dem Bericht weiter.Die Familie des Mannes eilte sofort zum Bahnhof und brach dort teilweise zusammen. Die Feuerwehr musste die Angehörigen betreuen.Laut Polizei sei der Tatverdächtige auf der Flucht. Ob der Stoß gezielt erfolgte, sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.Die Mordkomission hat die Untersuchungen bereits übernommen und prüft nun die genauen Hintergründe. Die Ermittler werten derzeit die Videoaufzeichnungen der U-Bahnstation aus.