Krabbelnder Halloween-Spaß im Haus des Meeres

Wenn Skelette Koi füttern, dann wird im Wiener Aqua Terra Zoo Halloween gefeiert. Ein buntes Programm mit Ratten, Schlangen und allerlei Krabbelgetier sorgen für gruseligen Spaß.

Am Donnerstag ist es wieder soweit: Zu Halloween zieht sich der Gruselfaktor durch das Haus des Meeres (Mariahilf). Auf die Besucher wartet ein wahrlich schauerliches Programm.Los geht der Spaß um 9.30 Uhr bei der Äffchenfütterung. Klingt harmlos, hat aber echtes Gruselpotential, denn Mutige dürfen die Lisztaffen im Krokipark selbst mit krabbelnden Käferlarven füttern. Um dafür in die richtige Stimmung zu kommen, können sich die kleinen und großen Besucher zwischen 10 und 18 Uhr mit "magischer" Farbe oder einer selbstgebastelten Maske in einen Vampir, Hexe, Schlange, Hai und Co. verwandeln lassen.Um 11 und 15 Uhr findet dann das große Krabbeln statt. Dabei haben Tapfere die Gelegenheit mit Fauchschaben, Gespenstschrecken, Tausendfüßern und Co. auf Tuchfühlung zu gehen. Um 13 Uhr steht die Koi-Fütterung auf dem Programm.Spannend wird es um 18 Uhr, wenn der Taucher des Haus des Meeres in das Haibecken springt. Dabei wird auch die Frage beantwortet, ob Haie Menschen zum Fressen gern haben oder ob die Meeresbewohner vielleicht doch keine blutrünstigen, menschenfressenden Bestien sind, als die sie oft dargestellt werden.Mäuse, Ratten, Schlangenhaut und Giftzähne… das sind keine Zutaten für einen Haus des Meeres Hexentrank, sondern die Schlagwörter für unsere Schlangenfütterung um 19 Uhr, die garantiert jeden fesseln wird.Wer sich dann noch in den Rest des Hauses wagt, kann jede Menge geschnitzte Kürbisse in Aquarien und Terrarien entdecken. Diese sind bei den Tieren heißbegehrt, denn auch die Aqua Zoo-Besucher spielen gerne "Süßes oder Saures."