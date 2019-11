Krampus-Show im HUMA ELEVEN am Freitag, 15.11.!

Die Krampus-Gruppe "Teufels-Legion" aus Hainburg ist am Fr, 15.11. um 16 & 18 Uhr auf dem Vorplatz des HUMA ELEVEN zu Gast! (Promotion)

Am Freitag, 15.11. wartet ein Höllenspektakel mit der Krampus-Gruppe "Teufels-Legion" im HUMA ELEVEN. Mit Feuer und eindrucksvollen Kostümen laden sie um 16 und 18 Uhr zu ihrer spektakulären Show am Parkplatz vor dem HUMA ELEVEN.Vor der Show wird der Brauchtum erklärt und einige der Darsteller zeigen sich ohne Maske. Anschließend an die beiden Shows bleibt ausreichend Zeit für gemeinsame Fotos.Das HUMA ELEVEN als modernstes Shopping-Center Wiens sorgt am Traditionsstandort in Simmering mit 90 Shops, Gastronomie- und Dienstleistungsbetrieben sowie 2.000 Gratis-Parkplätzen für ein Shopping-Vergnügen der Superlative.Die von der Lage an der Donau inspirierte Architektur mit etwa 200 m² großen Wasserspielen, das vielseitige Shoppingangebot sowie die bunte Auswahl an Gastronomiebetrieben mit unterschiedlichsten Köstlichkeiten und der 500 m² großen Kindererlebniswelt Planet Lollipop machen den Besuch im HUMA ELEVEN zu einem einzigartigen Shopping-Erlebnis für die ganze Familie.Weitere Infos: