Kran-Greifer zerquetschte Hand von Arbeiter

Zu einem schweren Arbeitsunfall kam es am Freitag in Krumbach.

Schwerer Unfall am Freitag gegen 7.15 Uhr morgens bei Arbeitsvorbereitungen in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land): Zwei Burgenländer (44, 53 Jahre alt) wollten gerade eine Rüttelplatte von der offenen Ladefläche eines Transporters heben, als es plötzlich zum Unglück kam.Während der 44-Jährige den Kran mit dem Greifer schwenkte, hielt der 53-Jährige die Hebeschlingen, damit der Greifer einfädeln und die Platte von der Ladefläche heben kann.Doch eine der Schlaufen löste sich, weshalb der 53-Jährige noch rasch in den Greifer griff, um die Schlinge erneut zu befestigen. Das dürfte sein Kollege aber übersehen haben und schloss den Greifer, in dem sich nach wie vor die Hand des 53-Jährigen befand. Sie wurde massiv gequetscht, der Arbeiter dadurch schwer verletzt.Er musste nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Spital nach Oberwart gebracht werden.