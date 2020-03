Krank in Kurzarbeit? Was Betriebe beachten müssen

Viele Unternehmen haben ihre Mitarbeiter aufgrund der Corona-Krise in Kurzarbeit geschickt. Die Regierung hat hier eine großzügige Regelung versprochen. Ein Problem gibt es allerdings.

Die Regelung zur Kurzarbeit von der Regierung wird von vielen Unternehmen in Anspruch genommen. BDO-Partner und Geschäftsführer Peter Bartos hat aber nun ein Problem erkannt.Das betrifft den Umstand, wenn Mitarbeiter krank werden. In Zeiten der Corona-Krise ist dies ein wichtiger Punkt, denn üblicherweise unterbricht ein Krankenstand die Kurzarbeit und der Arbeitgeber muss dann die Lohnkosten wieder übernehmen.Vor allem für jene Betriebe, die von einer Schließung betroffen sind, wäre das ein großes Problem. "Wenn man während der Kurzarbeit in Krankenstand ist, kriegt der Arbeitgeber das Geld nicht ersetzt", erklärt Bartos gegenüber der APA. Das sei für Arbeitgeber schwierig. Die Krankenkasse springt erst nach sechs Wochen Krankenstand ein.Bartos ist optimistisch, dass es für Firmen verträgliche Lösungen geben wird: "Der Punkt ist adressiert und wir haben die Rückmeldung, dass er auch eingearbeitet werden soll."