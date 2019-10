Krankenwagen erfasst Mädchen in Floridsdorf

Schlimmer Unfall am Donnerstagabend in Wien-Floridsdorf: Ein Krankenwagen erfasste ein kleines Mädchen.

Ein Krankenwagen war am Donnerstag gegen 18 Uhr in Wien-Floridsdorf unterwegs, als es zu dem schlimmen Unfall kam. Der Lenker des Einsatzfahrzeuges erfasste aus noch ungeklärter Ursache ein Mädchen auf der Schlosshofer Straße.Augenzeugen berichten, der Krankenwagen hätte mit hoher Geschwindigkeit die Straßenbahn bei der Unterführung überholt und dabei das Mädchen erfasst. Rettungssprecherin Corina Had konnte auf-Anfrage den Einsatz bestätigen: "Ein 13-jähriges Mädchen wurde bei dem Unfall mit einem Krankentransportwagen mittelschwer verletzt."Nach einer sofortigen notfallmedizinischen Erstversorgung klagte die Teenagerin über starke Schmerzen. Sie wurde mit Prellungen im Hand- und Beinbereich vom Rettungshubschrauber ins nächste Krankenhaus geflogen. Ob der in den Unfall involvierte Krankenwagen mit Blaulicht unterwegs gewesen ist, ist derzeit noch unklar.