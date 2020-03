Kranker bei den Kellys: John sagt "Let's Dance" ab

John Kelly muss am Freitag (20.3.) kurzfristig seine Teilnahme bei "Let's Dance" absagen. Ein Familienmitglied ist krank.

John Kelly schwebt seit einigen Wochen bei "Let's Dance" übers Parkett, oder versucht es zumindest. Aber am Freitag wird er nicht dabei sein. Ein Familienmitglied ist krank geworden.John ist Teil der Kelly Family. Welchem der zahlreichen und zum Teil sehr berühmten Mitglieder es zur Zeit schlecht geht, hat John nicht verraten. Auch um welche Krankheit es sich handelt, wurde nicht bekannt gegeben. Covid-19 soll es jedoch nicht sein.John setzt zumindest am 20. aus. Ob er in der Woche darauf wieder mittanzen wird, ist noch nicht klar.Wer trotzdem für ihn bei "Let's Dance" anrufen will, kann das trotzdem tun.