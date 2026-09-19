i Ein weiterer Rückschlag für Patrice Aminati, doch sie gibt nicht auf. IMAGO/Matthias Wehnert Hoffnung für Moderatorin Krebs-Kampf: Neue Wende bei Patrice Aminati Patrice Aminati kämpft gegen schwarzen Hautkrebs. Jetzt meldet die 31-Jährige einen Hoffnungsschimmer – eine Metastase wird spürbar kleiner. Von Heute Entertainment 19.09.2026, 11:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Patrice Aminati gibt es endlich wieder positive Neuigkeiten. Die an unheilbarem schwarzen Hautkrebs erkrankte Moderatorin hat auf Instagram ein Gesundheitsupdate geteilt, das Hoffnung macht.

Obwohl ihre Tumormarker zuletzt wieder gestiegen waren, zeigt eine neue Therapie erste Erfolge. Die 31-Jährige erhielt ein zusätzliches Medikament – und hatte zunächst große Angst vor möglichen Nebenwirkungen, die sich jedoch nicht bewahrheitet haben.

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Therapie schlägt an

Wie Bild.de meldet, berichtet Aminati erleichtert: "Eine Metastase im Bauch unter der Haut ist schon spürbar kleiner geworden – die Therapie scheint momentan anzuschlagen und ich bin gerade soweit fit und so, so froh."

Kraft für ihren Kampf schöpft die Moderatorin vor allem aus ihrer Familie. Ihre vierjährige Tochter Charly Malika motiviert sie jeden Tag, weiterzumachen.

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Tochter gibt ihr Kraft

"Oft bin ich traurig, verzweifelt und unendlich müde … dann schaue ich meine Tochter an und weiß: Immer weiter", schreibt Aminati emotional. Die ehrlichen Einblicke in ihr Leben mit der Krankheit berühren ihre Follower tief.