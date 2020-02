Kreuzfahrtschiff: Jeder 10. ist inzwischen infiziert

An Bord des Kreuzfahrtschiffes haben sich weitere 70 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Weitere 70 Passagiere, die sich an Bord des Kreuzfahrtschiffs "Diamond Princess" befinden, sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das japanische Gesundheitsministerium mit.Das Schiff liegt seit dem 3. Februar in Japan unter Quarantäne vor Anker. Insgesamt seien nun 355 Menschen an Bord mit dem Virus infiziert. Auf dem Schiff befinden sich rund 3700 Passagiere und Crewmitglieder.Die Situation stellt für alle eine psychische Belastung dar. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sollen nun alle Reisende der ein iPhone 6 bekommen. Damit sollen die Passagiere besser mit den Ärzten und den Behörden kommunizieren.Bei virtuellen Sprechstunden werden die Passagiere gebeten, ihre Körpertemperatur regelmäßig mitzuteilen. Tritt bei jemand Fieber auf, kann das zuständige Ärzteteam sofort intervenieren. Auf diesem Weg können zudem Medikamente bestellt werden. Via Handy werden den Reisenden auch Neuigkeiten zum Quarantäne-Verlauf, der Diagnostik und Verhaltensregeln in die Kabinen geschickt.In der besonders betroffenen Provinz Hubei starben weitere 139 Menschen an den Folgen der Erkrankung, wie die dortigen Gesundheitsbehörden am Sonntag mitteilten. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in China seit dem Auftauchen des Virus im Dezember auf mindestens 1662.Die Provinz Hubei meldete zudem 1843 neue Fälle einer Infektion mit dem Virus. Gesamtzahl der bekannten Erkrankungen in der Provinz rund um die Stadt Wuhan liegt damit bei 56'249. Chinaweit infizierten sich damit bisher mehr als 68'000 Menschen.