Tanzt Hollywood-Star Kristen Bell am Opernball?

Die Schauspielerin, die unter anderem Anna in "Die Eiskönigin" ihre Stimme leiht, weilt zur Zeit im Hotel Sacher.

Kurz vor dem Opernball befindet sich Hollywood-Star Kristen Bell mit Freundinnen in Wien. In ihrer Insta-Story postete sie Eindrücke aus der Albertina, aus dem Hotel Sacher und aus dem Nobel-Restaurant "Steiereck" im Stadtpark.Das lässt natürlich vermuten, dass die 39-Jährige am Donnerstag auch den Opernball besuchen wird. Ob das der Wahrheit entspricht, wird sich spätestens dann weisen, wenn es in der Staatsoper "Alles Walzer" heißt.