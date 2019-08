Vor 10 ' Kristen Stewart begegnet Monstern am Meeresgrund

Der erste Trailer von "Underwater" ist da. Was man sich von dem Streifen erwarten darf, deutet der Untertitel an: "Es ist erwacht".

Sieben Meilen unter dem Meeresspiegel forschen Norah (Kristen Stewart) und ihre Kompagnons an ... ja, woran denn genau? Das ist zwar noch nicht bekannt, aber hoffentlich ein bedeutsamer Schritt für die Wissenschaft. Die Bewohner der Unterwasser-Station erleben dort unten nämlich einen wahren Höllentrip.



Mysteriöse Kreaturen erwachen in den Tiefen des Ozeans zum Leben und machen Jagd auf die Menschen, die in ihr Reich eingedrungen sind.



Neben Kristen Stewart sind unter anderem auch T.J. Miller ("Deadpool"), Vincent Cassel und Jessica Henwick ("Iron Fist") in dem Horrorfilm zu sehen, der am 10. Jänner 2020 in den österreichischen Kinos startet.



(lfd)