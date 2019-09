Kritik: Noch ein Wettbüro für Vösendorf

Das nächste Wettbüro öffnet demnächst in Vösendorf (Mödling) sein Pforten. Die FP kritisiert das, auch die Bürgermeisterin ist skeptisch.

In Vösendorf gibt es bereits sieben (legale) Wettbüros, jetzt sollen noch eines oder mehrere dazukommen. "Mehrere leerstehende Gebäude sollen nun zu Admiral und Tip&Cash umgewandelt werden. Wir stellen uns hier klar dagegen", so Gemeinderat Michael Liebl (FP).Auch SP-Bürgermeisterin Andrea Stipkovits zeigte sich auf-Nachfrage nicht begeistert: "Ich persönlich stehe Wettbüros sehr skeptisch bis ablehnend gegenüber. Es macht mich nicht glücklich, dass zahlreiche Wettbüros nach Vösendorf ausgewichen sind. Die Nähe zu Wien und die gute Verkehrsanbindung sind sicherlich die Gründe dafür. Als Bürgermeisterin kann ich, wenn alle Genehmigungen vorliegen und alle rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, Wettbüros in Vösendorf nicht verbieten. Vielleicht könnte seitens des Landes Niederösterreich hier eine Lösung gefunden werden", so Bürgermeisterin Andrea Stipkovits.