Kroate kracht volltrunken in Auto mit Baby an Bord

2,65 Promille Atem-Alkoholgehalt wurden bei dem Mann gemessen. Der Unfall passierte auf der B17 in Traiskirchen.

Nichts an möglichen Delikten ausgelassen hat ein Kroate (42) in Traiskirchen (Bezirk Baden): Der 42-Jährige war mit einem weißen Kastenwagen auf der B17 ungebremst ins Heck eines vor ihm fahrenden Autos gedonnert, der Pkw wurde anschließend noch in den Wagen davor geschleudert.



Danach wollte er die Unfallstelle verlassen. Die Polizei kam ihm zuvor, ließ den Kroaten "blasen". Resultat: 2,56 Promille!



Kroate hatte keinen gültigen "Schein"



Als die Beamten ihm den Führerschein abnehmen wollten, stellte sich heraus: Der Mann hat gar keinen mehr, die Lenkberechtigung war ihm zuvor schon entzogen worden. Weiters wurde der 42-Jährige bereits behördlich gesucht.



Das Tüpfelchen am "i": Der Transporter ist seit 2017 nicht mehr zugelassen, er hatte einfach die Taferl des auf seine Lebensgefährtin angemeldeten Firmenautos montiert.



Vier Verletzte



Vier am Unfall beteiligte Personen – darunter auch ein Kleinkind – klagten nach dem Crash über Schmerzen im Bereich der Halswirbelsäule, sie wurden nach der Erstversorgung durch die Rettung mit Verdacht auf Peitschenschlag-Syndrom ins Spital nach Baden gebracht.



Der Kroate wurde gleich mehrfach bei der Bezirkshauptmannschaft sowie der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.



