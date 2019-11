Kroatischer Polizist schoss auf Flüchtling aus Bosnien

In Kroatien eskalierte die Situation wohl am Wochenende nahe der slowenischen Grenze. Ein illegal eingereister Flüchtling wurde durch einen Schuss schwer verletzt.

Immer wieder Vorwürfe gegen Kroatien

Schon seit Wochen ist die Rede davon, dass die Flüchtlingssituation am Balkan am Brodeln ist. Nun schockt ein Ereignis aus Kroatien. Am Samstag soll es laut dem kroatischen Innenminister Davor Bozinovic zu einem Zwischenfall gekommen sein, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde.Laut lokalen Medien handelt es sich bei dem Opfer um einen illegal eingereisten Flüchtling. Dieser soll durch einen Schuss aus einer Polizeiwaffe getroffen worden sein. Der Innenminister möchte sich nicht näher zu dem Vorfall äußern, erklärte er gegenüber "index.hr".Derzeit ermittelt die Staatsanwaltschaft. Erste Ergebnisse deuten daraufhin, dass der Verletzte Teil einer 15-köpfigen Gruppe von Migranten angehörte. Sie sollen illegal aus Bosnien eingereist sein und wollten wohl weiter nach Slowenien ziehen. Beim Berg Tuhobic, nahe der slowenischen Grenze, wurden sie von Polizisten entdeckt. Einer der Beamten soll schließlich seine Waffe gezogen und geschossen haben. Ein Mann wurde offenbar getroffen. Die 14 anderen Personen wurden verhaftet. Es ist nicht das erste Mal, dass der kroatischen Polizei Misshandlungen gegenüber Flüchtlingen vorgeworfen wird. Immer wieder werden die Beamten von Aktivisten kritisiert. Kroatische Behörden bestreiten die Vorwürfe stets.