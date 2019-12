Grazer (30) kocht Essen – kurz darauf ist er tot

Der Grazer dürfte das Kochgut auf den Herd gestellt haben, dann aber eingeschlafen sein. Er starb an einer Rauchgasvergiftung.

Samstagabend gegen 21.20 Uhr wurde die Polizei durch die Berufsfeuerwehr zu einer Wohnungsöffnung in die Leechgasse im Grazer Stadtbezirk Geidorf gerufen.Ein besorgter Vater hatte die Einsatzkräfte alarmiert, da er seinen 30-jährigen Sohn den ganzen Tag über nicht erreichen hatte können.In der Wohnung stellten die Einsatzkräfte starke Verrußungen, jedoch keinen aktiven Brand fest. Am Herd, der noch eingeschalten war, stand stark angebranntes Kochgut.Der 30-Jährige wurde reglos im Wohnzimmer auf einer Couch liegend gefunden. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen.Der Mann dürfte sich in der Nacht zuvor Essen zubereitet, sich jedoch währenddessen auf die Couch gelegt haben und dabei eingeschlafen sein, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilt. Das angebrannte Essen dürfte zu einer starken Rauchentwicklung und diese in der Folge zum Tod des 30-Jährigen geführt haben.