Im Winter frieren Scheibenwischer oft an der Windschutzscheibe fest. Wer sie dann einfach betätigt, riskiert beschädigte Gummis und einen frühzeitigen Verschleiß. Doch es gibt einen simplen Trick, um das zu verhindern.
Die Lösung liegt in der Küche: Eine leere Küchenrollenhülse lässt sich einfach über die Scheibenwischer stülpen. So bleibt der Großteil der Scheibenwischerlippe geschützt und kann nicht mehr an der Scheibe festfrieren.
Nach Angaben von CHIP sollte man die Hülse am Abend vor dem erwarteten Nachtfrost über die Wischblätter schieben. Alternativ funktioniert auch eine leere Toilettenpapierrolle oder ein Stück Karton.
Viele moderne Autos haben zwar eine Servicestellung für die Scheibenwischer, die das Festfrieren verhindern soll. Allerdings wird diese Funktion laut CHIP von vielen Autofahrern nicht genutzt, weil man dazu oft einen Punkt im Menü suchen oder einen kleinen Hebel betätigen muss.
Eine leere Küchenrollenhülse im Türfach ist da deutlich schneller griffbereit. So bleiben die Wischblätter länger funktionsfähig und du ersparst dir den Ärger mit festgefrorenen Scheibenwischern.