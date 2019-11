Kugelbahn bringt Farbe in den Weihnachtsmarkt

Nur noch sieben Wochen bis Weihnachten! Aus diesem Anlass eröffnete das "Wintererwachen" im Museumquartier, wo Besucher erstmals selbst die Beleuchtung verändern können.

Hunderte Christkind-Fans feierten am Donnerstagabend bei der Eröffnungsparty des "Wintererwachens" im Museumsquartier in Neubau.Ein Highlight ist die riesige Kugelbahn von Künstler Andreas Hasenöhrl: Besucher können gratis LED-Kugeln mit einem Rad zum Ausgangspunkt in sechs Meter Höhe hinaufziehen. Die Bälle rollen dann über zwei Schleifen und mehrere Kurven mehr als 100 Meter zurück zum Ausgangspunkt. "Die Gäste dürfen heuer erstmals auch die Beleuchtung der Lumina-Kugelbahn verändern", so Organisator David Falch. Aus fünf Lichtstimmungen kann per Knopfdruck ausgewählt werden.Rundherum bieten sieben Stände Punsch (ab 3,90 Euro), Waffeln und Snacks an.Bald öffnen weitere Märkte:■ Am 15. November startet der Christkindlmarkt am Rathausplatz – in den Hütten herrscht heuer Rauchverbot.■ Ebenfalls am Freitag in einer Woche sperrt der Weihnachtsmarkt Am Hof auf.