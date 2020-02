Kuh stürzte in Graben: schwierige Rettungsaktion

Eine abgestürzte Kuh musste von der Feuerwehr aus ihrer Not gerettet werden. Das Tier kam in Kettenreith ins Rutschen.

Am Aschermittwoch mussten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kettenreith in der Marktgemeinde Kilb (Melk) zu einer ungewöhnlichen Rettung ausrücken. Eine Kuh war auf einer Böschung im Wald ins Rutschen geraten und in einem Graben gestürzt.Das Tier konnte sich nicht aus eigenen Kräften befreien und so musste Hilfe geholt werden. Im nur sehr schwer zugänglichen Gelände war ein Zugang zunächst nicht so leicht zu bewerkstelligen. Mit Hilfe von Seilwinden und Greifzug konnte das Tier aus seiner misslichen Lage befreit werden.Das Tier wurde nach der Rettung von einem Tierarzt untersucht.