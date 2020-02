Kuhhandel: Schnelle Bim für Tempo 30 in Neubau

Der Bezirk Wien-Neubau will flächendeckend Tempo 30 einführen. Dagegen legen sich die Wiener Linien quer. Der Bezirk bietet nunmehr Tempo 40 für Tramways.

Betroffen von der Tempo-30-Regelung wären die Straßenbahn-Linien 5 und 49. Laut Bezirkschef Markus Reiter (Grüne) gilt das Angebot aber nicht für die Busse der Wiener Linien. "Derzeit sind Straßenbahnen im siebenten Bezirk je nach Abschnitt mit bis zu 50 km/h unterwegs", sagt Wiener Linien-Sprecherin Katharine Hersey zu "Radio Wien".Dennoch wollen die Verkehrsbetriebe das Angebot prüfen. Derzeit prüft auch die MA 46 die rechtlichen Grundlagen für eine solche Ausnahmeregelung. Sollte das möglich sein will die MA 46 diese Lösung in sämtlichen Bezirken innerhalb des Gürtels andenken. Andernfalls müssten laut MA 46 in jedem Bezirk einzeln die Ausnahme-Schilder angebracht werden.Der Bezirk wollte Tempo 30 schon 2019 im ganzen Bezirk einführen, jetzt soll es im Frühling soweit sein. Der Großteil des Bezirks ist Tempo-30-Zone, die Geschwindigkeitsbeschränkung soll jetzt auch in Kirchengasse, Kaiserstraße sowie auf der Taxi- und Busspur der Burg- und Neustiftgasse kommen.