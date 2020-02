Kult-Serie "Friends" kehrt ins Fernsehen zurück

Nun ist es fix! Die "Friends" Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross und Joey feiern ihr Comeback im TV. Die Fans sind aus dem Häuschen.

Die sechs Freunde Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross und Joey kehren in einem "Friends"-Special auf die TV-Bildschirme zurück.Die "Friends"-Reunion, über das schon länger spekuliert wurde, soll zum Start des WarnerMedia-Straming-Dienstes im Mai verfügbar sein.Die Darsteller der Kult-Serie - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry und David Schwimmer - werden dabei wieder an Original-Drehstätte zurückkehren, teilte HBO mit.Die "Friends" hatten am Freitag die frohe Botschaft selbst verkündet. Sie posteten gleichzeitig dasselbe Bild auf Instagram mit dem Text "It's happening..." – "Es passiert..."