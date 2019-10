Kultfilm "Grease" soll zur Musical-TV-Serie werden

Der legendäre Musical-Film mit John Travolta und Olivia Newton-John soll eine Neuauflage als TV-Serie bekommen.

John Travolta und Olivia Newton-John erlangten als verliebtes Pärchen in dem Kultfilm aus dem Jahr 1978 Weltruhm. Songs wie "Summer Nights" oder "You're The One That I Want" gelten längst als Klassiker der Musical-Geschichte.Jetzt will man die Geschichte als mehrteilige TV-Serie einer neuen Generation präsentieren. Wie das Branchenmagazin "Deadline" berichtet, wurde vom 2020 startenden Streamingdienst HBO Max eine Musicalserie mit dem Namen "Grease: Rydell High" in Auftrag gegeben. Wie das Original spielt die Serie in den 1950ern, auch einige Charaktere aus dem Kultfilm sollen mit dabei sein.Während man bei HBO stolz auf das neue Projekt ist, zeigen sich einige Fans im Netz vorerst skeptisch. Sie erinnern vor allem an den Film "Grease 2" mit Michelle Pfeiffer in der Hauptrolle, der sich als absolutes Desaster herausgestellt hat.Über einen genauen Drehstart ist ebenso wenig bekannt wie über den Cast der Serie. Neben den skeptischen Kommentaren herrscht allerdings viel Vorfreude auf die Neuauflage.