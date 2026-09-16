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Deutsches Essen ist nicht für jeden was.
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Fernbeziehung beendet

Kulturschock! Er hasst deutsches Frühstück

Nach anderthalb Jahren Fernbeziehung kommt ein Tansanier endlich nach Deutschland zu seiner Frau. Doch mit dem Essen hat er so seine Probleme.
Heute Life
Von Heute Life
16.09.2026, 21:20
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Es ist ein besonderer Moment für Claudia (38): Drei Monate nach ihrer Hochzeit in Tansania darf sie ihren Mann Rolence (38) endlich am Flughafen Hannover in die Arme schließen. Gemeinsam mit ihren Eltern und zwei Chihuahuas wartet sie sehnsüchtig auf den Liebsten. Doch der lässt eine Stunde auf sich warten.

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Der Grund: Sein Koffer wurde verwechselt und befindet sich noch in Istanbul. Nach diesem kleinen Schock geht es erleichtert in Claudias Zweizimmerwohnung. Dort wartet nicht nur ein gemütliches Zuhause auf Rolence, sondern auch ein straff organisierter Alltag.

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Beim deutschen Frühstück wird es dann kritisch, berichtet TAG24. Als Rolence von einer Wurst-Käse-Stulle abbeißt, sagt er direkt: "Ich mag das nicht." Noch nie in seinem Leben habe er Brot und Fleisch zusammen gegessen. Doch Claudia bleibt hart: "Er muss sich eben daran gewöhnen."

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Job an der Tankstelle schon organisiert

Viel Zeit zum Eingewöhnen bleibt dem frisch Zugezogenen allerdings nicht. Seine Frau hat bereits einen Minijob an einer Tankstelle für ihn organisiert. Außerdem bekommt Rolence eine Deutschlandcard, damit er mit dem Bus zur Arbeit fahren kann.

Expertin zum Kaulitz-Coaching: "Das ist Humbug"

Das Paar ist in der SAT.1-Sendung "Amore unter Palmen" zu sehen. Ob sie auch in einer dritten Staffel dabei sein werden? "Das kann ich euch leider nicht sagen, aber wer weiß ...", schreibt die Blondine auf Instagram.

red,16.09.2026, 21:20
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