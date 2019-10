Kurden demonstrierten erneut in Wiener City

Teilnehmer der Kundgebung wollten auf das Schicksal der Menschen in Nordsyrien aufmerksam machen, wo der Einmarsch der Türkei ein Blutbad ausgelöst hat.

Türkischer Militäreinsatz in Syrien

Währendausgebrochen ist, gehen Mitglieder der kurdischen Community in Wien täglich für ihre Landsleute auf die Straße. Wie berichtet droht der Volksgruppe an der Grenze zur Türkei die Auslöschung, nachdem US-Truppen aus dem Gebiet abgezogen wurden und die türkische Armee einmarschiert ist.Demonstranten zogen am Dienstagabend durch die Wiener Innenstadt, um auf das Blutbad aufmerksam zu machen,. Sie versammelten sich vor der Staatsoper, gingen dann über die Ringstraße in Richtung russischer Botschaft. Für viele Autofahrer hieß es "Bitte warten!"